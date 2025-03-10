ДТП в Кореновском районе Кубани унесло жизни двух человек

Автоавария произошла в Кореновском районе в Краснодарском крае. Двое человек погибли на месте, еще двое доставлены в больницу.

В Кореновском районе Краснодарского края произошла автоавария с участием иномарки, есть жертвы и пострадавшие, пишет пресс-служба регионального МВД.

Происшествие случилось сегодня днем на въезде в Кореновск. Водитель "Ниссана" не выбрал безопасную скорость, в результате чего автомобиль съехал с дороги.

После этого, подчеркнули, в ведомстве, машина врезалась в дорожный знак и опрокинулась на поле.

Отмечается, что жертвами данной автоаварии стали два человека, они погибли на месте. Еще двое пассажиров были доставлены в больницу с различными повреждениями.