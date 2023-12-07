Кубанского инспектора ДПС подозревают в смертельном "пьяном" ДТП

Суд Приморско-Ахтарского района Кубани арестовал на два месяца инспектора ДПС, подозреваемого в том, что он сел пьяным за руль и устроил смертельное ДТП.

По ходатайству следствия Приморско-Ахтарский районный суд арестовал инспектора ДПС, который подозревается в совершении смертельного ДТП, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

"Утром 17 декабря 2023 года на 76 километре участка дороги "Тимашевск-Приморско-Ахтарск" автомобиль "Фольксваген пассат" врезался в едущий впереди ВАЗ-2107. Водитель иномарки был пьян. В результате 21-летний водитель "семерки" погиб на месте"

- материалы следствия

Инспектор уже признал свою вину, он взят под стражу на два месяца до 17 февраля 2024 года. Следствие по делу продолжается, оно находится на контроле руководителя следственного управления СКР по краю А.Маслова, передает портал Юга.ру.