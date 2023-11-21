Жертвами крупного ДТП на Кубани стали 5 человек

В результате аварии, произошедшей накануне на трассе на Кубани, погибли 5 человек. Виновником ДТП стал водитель "Камаза".

Вечером 6 декабря в Краснодарском крае произошла авария, в которой пострадали сразу три транспортных средства. Об этом информирует ГУ МВД по региону.

ДТП случилось на трассе, соединяющей город Краснодар и поселок Верхнебаканский.

Согласно предварительной информации, водитель "Камаза" въехал в микроавтобус, в результате чего он вылетел на встречную полосу и столкнулся с большегрузом.

"В результате ДТП погибли водитель и четыре пассажира микроавтобуса. Водители грузовых автомобилей госпитализированы. На месте работают полицейские"

– пресс-служба МВД