Шесть человек сгорели при пожаре на Кубани

Двое взрослых и четверо детей стали жертвами возгорания. На Кубани горел частный дом. В настоящее время пожар потушен, на месте продолжаются следственные мероприятия.

Пожар погубил семью из шести человек, сообщили в МЧС РФ. Семья не находилась на учете как неблагополучная.

«На пожаре погибли четыре ребенка и два взрослых. Горел частный дом в поселке Высоцкий Краснодарского края. Огнем было охвачено жилье на площади 72 кв. м»

– пресс-служба МЧС России

Сейчас на месте продолжаются работы по выяснению причин возгорания. Согласно предварительным данным, когда пожарные прибыли, дом уже был полностью охвачен пламенем.