Пожар вспыхнул в центре Москвы

В центре Москвы произошел пожар. Огонь вспыхнул в одном из ресторанов. Возгорание было ликвидировано усилиями пожарных, жертв и пострадавших нет.

В ресторане в центре Москвы вспыхнул пожар, сообщает пресс-служба МЧС России по столице.

Информация о возгорании поступила в 15:51. Как заявили в ведомстве, огонь вспыхнул в ресторане "Steak it easy". Там же уточнили, что загорелась вытяжка.

Отмечается, что к месту происшествия прибыли пожарные, которые уничтожили возгорание. Информации о жертвах и пострадавших в результате пожара нет.