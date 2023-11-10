Мороз в среду в Москве достигнет 9 градусов

Около минус 7-9 будет сегодня в столичном регионе. Осадки маловероятны.
Среда в Москве будет морозной и бесснежной, информирует Гидрометцентр.
«Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Местами гололедица. Температура воздуха в Москве составит от 7 до 5 градусов мороза, по области от минус 9 до минус 4 градусов»
– Гидрометцентр
Ветер умеренный, 6-11 м/с, направление - северо-западный. Атмосферное давление в мегаполисе сегодня будет нормальным, 748 мм ртутного столба.
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