РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Чечне намерены улучшить качество жизни

В Чечне намерены улучшить качество жизни
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Качество жизни в Чечне поднимется на качественно новую ступень после создания в республике профильного Совета.

Совет по улучшению качества жизни начал работать в Чеченской Республике. Он займется реализацией проектов в области социальной жизни республики.

"Совет рассматривает приоритетные проекты в социальной сфере, и что немаловажно — результаты их реализации"

- вице-премьер республиканского правительства Адам Алханов

Далее он отметил, что в настоящее время в республике действует программа, в рамках которой помощь получают семьи, воспитывающие детей с пороком сердца.

Грозный отпразднует День города открытием новой мечети

Грозный отпразднует День города открытием новой мечети

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1115 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version