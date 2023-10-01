В Чечне намерены улучшить качество жизни

Качество жизни в Чечне поднимется на качественно новую ступень после создания в республике профильного Совета.
Совет по улучшению качества жизни начал работать в Чеченской Республике. Он займется реализацией проектов в области социальной жизни республики.
"Совет рассматривает приоритетные проекты в социальной сфере, и что немаловажно — результаты их реализации"
- вице-премьер республиканского правительства Адам Алханов
Далее он отметил, что в настоящее время в республике действует программа, в рамках которой помощь получают семьи, воспитывающие детей с пороком сердца.