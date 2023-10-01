В Чечне намерены улучшить качество жизни

Опубликовано: 7:40, 1 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Качество жизни в Чечне поднимется на качественно новую ступень после создания в республике профильного Совета.

Совет по улучшению качества жизни начал работать в Чеченской Республике. Он займется реализацией проектов в области социальной жизни республики.

"Совет рассматривает приоритетные проекты в социальной сфере, и что немаловажно — результаты их реализации"

- вице-премьер республиканского правительства Адам Алханов

Далее он отметил, что в настоящее время в республике действует программа, в рамках которой помощь получают семьи, воспитывающие детей с пороком сердца.