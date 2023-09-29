Грозный отпразднует День города открытием новой мечети

Опубликовано: 22:56, 29 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В День города в Грозном, который будет отмечаться 5 октября, пройдет сразу два знаменательных события – откроется крупная мечеть и обновленная улица Жуковского, на которой она возводится.

В столице Чечни полным ходом идут финальные отделочные работы в новой крупной мечети, которая будет вмещать около 4 тыс человек, написал в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.

"Проверил ход строительства новой мечети по улице Жуковского города Грозного… На данный момент строительные работы находятся на заключительной стадии. Рабочие завершают внутреннюю отделку религиозного сооружения"

- Рамзан Кадыров

Вместе с новой мечетью жители Грозного получат по сути новую улицу – чтобы привести ее в соответствие с новым храмом, городские власти решили полностью обновить ее, так что в День города, 5 октября, грозненцы смогут не только оценить новую мечеть, но и прогуляться по обновленной улице.