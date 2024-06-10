В Армении хотят сделать платными часть дорог

Платные дороги могут появиться в Армении. Об этом заявил Пашинян. Доходы будут направляться на обслуживание дорожной инфраструктуры.

В Армении могут появиться платные дороги, о возможности такого нововведения рассказал премьер-министр Никол Пашинян.

"Наличие активной сети дорог, если народ будет не сильно против, и выяснится, что такая возможность есть, внедрить в Армении систему платных дорог"

– Пашинян

Он пояснил, что средства, полученные в рамках сбора за пользование платными трассами, помогут в деле поддержания дорог в соответствии со стандартами.

"Я не говорю, что мы сделаем это. Это вопрос общественного обсуждения. Нужно думать об этом"

– Пашинян