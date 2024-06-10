Россия помогла Армении восстановить железнодорожное сообщение с Грузией

Российский вице-премьер Алексей Оверчук рассказал о помощи России в восстановлении железной дороги между Арменией и Грузией, которая была разрушена в результате наводнения в мае.
Он отметил, что Россия пришла на помощь Армении в трудную минуту и в рекордно короткие сроки восстановила железнодорожное сообщение с Грузией.
Оверчук подчеркнул, что это единственная ж/д дорога, которая связывает Армению с внешним миром. Она также является ключевым каналом доставки жизненно важных грузов.
По его словам, длительное нарушение имело бы серьезные негативные последствия для обеспечения армянского населения топливом и продовольствием.
"Российские специалисты самоотверженно круглосуточно работали вместе с армянскими коллегами над восстановлением поврежденного в результате стихийного бедствия участка железной дороги"
- Алексей Оверчук
Он заявил, что аварийно-восстановительные работы велись за счет России по решению руководства страны. Оверчук добавил, что первый пробный поезд уже тронулся 14 июня.