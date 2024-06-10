Россия помогла Армении восстановить железнодорожное сообщение с Грузией

Вице-премьер РФ сообщил, что при содействии России восстановлена железная дорога между Арменией и Грузией. Он отметил, что это единственная ж/д дорога, связывающая Армению с внешним миром.

Российский вице-премьер Алексей Оверчук рассказал о помощи России в восстановлении железной дороги между Арменией и Грузией, которая была разрушена в результате наводнения в мае.

Он отметил, что Россия пришла на помощь Армении в трудную минуту и в рекордно короткие сроки восстановила железнодорожное сообщение с Грузией.

Оверчук подчеркнул, что это единственная ж/д дорога, которая связывает Армению с внешним миром. Она также является ключевым каналом доставки жизненно важных грузов.

По его словам, длительное нарушение имело бы серьезные негативные последствия для обеспечения армянского населения топливом и продовольствием.

"Российские специалисты самоотверженно круглосуточно работали вместе с армянскими коллегами над восстановлением поврежденного в результате стихийного бедствия участка железной дороги"

- Алексей Оверчук

Он заявил, что аварийно-восстановительные работы велись за счет России по решению руководства страны. Оверчук добавил, что первый пробный поезд уже тронулся 14 июня.