Вестник Кавказа

Уже сегодня матч "быков" пройдет на большом экране парка "Краснодар"

Уже сегодня матч "быков" пройдет на большом экране парка "Краснодар"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С приходом тепла у жителей Краснодара снова появится возможность смотреть футбольные матчи любимой команды на большом экране в главном парке столицы – завтра там пройдет гостевой матч в Нижнем Новгороде.

Уже завтра, 6 апреля, в амфитеатре главного парка кубанской столицы возобновляется трансляция матчей футбольного клуба "Краснодар", сообщается в Telegram-канале парка.

Завтра в 16:30 на большом экране парка будет впервые в этом году транслироваться гостевой матч в Нижнем Новгороде, вход для любителей футбола будет бесплатным, сообщает "АиФ-Юг".

Кстати, в парке Галицкого между лабиринтом и кафетерием вскоре завершится благоустройство новой зоны притяжения горожан - искусственного холма с кедрами, так что привлекать краснодарцев сюда будут не только футбольные матчи на большом экране.

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