Вестник Кавказа

Легендарный краснодарский кинотеатр откроется ко Дню города

Легендарный краснодарский кинотеатр откроется ко Дню города
© Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Легендарный кинотеатр "Болгария", который знают и любят все жители Краснодара, откроет свои двери ко Дню города – при этом он не только будет полностью капитально отремонтирован, но и сохранит свой первозданный облик.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев и мэр краевой столицы Евгений Наумов оценили, как идет капремонт краснодарского кинотеатра "Болгария" в написал в своем Telegram-канале губернатор края Вениамин Кондратьев.

Ремонт ведется здесь с сентября прошлого года. На сегодняшний день половина работ выполнена, второй этап завершат в июле.

"Ко Дню города "Болгария" должна начать работу как киноконцертный зал. При этом важно сохранить название и исторический облик, таким, каким его помнят люди"

- Вениамин Кондратьев

Вскоре в городе откроются и другие кинотеатры, причем перепрофилироваться они не будут, а продолжат работать по своему прямому предназначению – эту ситуацию властям удалось переломить, добавил губернатор. 

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