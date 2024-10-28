Спортсменка из Дагестана выиграла чемпионат России по тхэквондо

Заира Иразиева из Дагестана добыла золотую медаль на чемпионате России по тхэквондо для лиц с особенностями физического развития. Ранее она брала медали чемпионатов Европы и мира.

Представительница Дагестана Заира Иразиева стала чемпионкой России по тхэквондо среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, передали в Минспорте республики.

Иразиева, ранее побеждавшая на первенствах Европы и мира, показала такой же высокий уровень физической подготовки и собранности и на Всероссийском турнире. Она стала лучшей в весовой категории от 65 кг.

Всего честь республики на турнире будут защищать 26 спортсменов. В ближайшее время начнутся соревнования мужчин.