Узбекистан вложит $500 млн в газопроводы ради газа из России

Узбекистан модернизирует газопровод для увеличения поставок газа из России. На это будет выделено $500 млн, а система сможет пропускать в 3,5 больше газа.

В Узбекистане планируют начать реализацию проекта по модернизации магистрального газопровода, это позволит нарастить газовый импорт со стороны Казахстана и России.

Осенью 2023 года РФ начала поставлять в Узбекистан газ транзитом через Казахстан, контракт с "Газпромом" подразумевает ежесуточные поставки 9 млн кубометров газа. К 2030 году поставки могут быть увеличены до 32 млн кубометров в сутки. Для этого "Узтрансгаз" готовит программу модернизации газовой системы. Порядка $500 млн потребует реализация первого этапа программы до 2030 года, средства будут использованы, в том числе и из зарубежных кредитов.

Помимо планов по работе на магистральном газопроводе, будет продолжаться модернизация и повышение эффективности магистральной газотранспортной системы Узбекистана, стартовавшей в 2021 году.