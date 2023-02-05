Вестник Кавказа
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Дизель в Узбекистане подешевеет на 15% в ближайшие дни

Дизель в Узбекистане подешевеет на 15% в ближайшие дни
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Цена дизеля опустится в Узбекистане в течение недели. Соответствующее поручение дал президент Шавкат Мирзиеев.

Вскоре в Узбекистане подешевеет дизель, цена на данный вид топлива опустился на 15%.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил в течение недели снизить на 15% цены на дизтопливо в республике. АО «Узбекнефтегаз» отреагировала на поручение и вскоре дизель подешевеет. Как отметил председатель правления компании Баходыр Сидиков, поставленная задача выполнима, для этого будет увеличено производство дизеля из местного сырья.

Сегодня цена дизельного топлива в Узбекистане начинается от 8,3 тыс сумов.

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