Турция ждет от ЕС справедливости в вопросе евроинтеграции

Хакан Фидан в разговоре с еврокомиссаром Оливером Варгейи сообщил, что Анкара ожидает от Брюсселя более справедливого подхода к вопросу вступления Турции в Евросоюз.

Руководитель турецкой дипломатии Хакан Фидан в ходе телефонной беседы с еврокомиссаром по вопросам расширения и политике соседства Оливером Варгейи сообщил, что Анкара ожидает от Брюсселя более здравого и справедливого подхода в вопросе турецкой евроинграции.

Стороны обсудили итоги саммита ЕС. Фидан также выразил надежду, что Европа примет конкретные шаги в вопросах обновления таможенного союза, расширения сотрудничества в области инвестиций и упрощения визового режима.

Он также добавил, что считает ошибочным перенос рассмотрения заявления об отношениях Анкары и Европы на следующий саммит. Данный документ был составлен Еврокомиссией и Жозепом Боррелем.