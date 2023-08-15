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Турция удвоила экспорт лосося

Турция удвоила экспорт лосося
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Турецкий лосось в этом году вдвое активнее идет на экспорт. Главные покупатели рыбы - Россия и Вьетнам.

В 2023 году в Турции в два раза вырос экспорт лосося из Восточно-Черноморского региона.

Общий объем лосося, отправленного в другие страны увеличился на 118% по отношению к данным прошлого года и достиг с начала года 14 107 тонн.

На 97% экспорт турецкого лосося вырос в денежном выражении - почти до $91,43 млн.

Куда Турция поставляет лосося? В 2023 году основные покупатели рыбы - Россия, Вьетнам и Беларусь. Небольшие партии идут еще в 14 стран мира.

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