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Турция продолжит переговоры по зерновой сделке с Россией и Украиной

Специи
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Анкара заявила о том, что зерновая сделка доказала свою пользу и эффективность, поэтому необходимо прикладывать усилия для ее воскрешения.

В Минобороны Турции проинформировали о продолжении переговоров для возобновления черноморской зерновой инициатив в формате с ООН, Россией и Украиной.  

«Мы являемся сторонниками продолжения зерновой сделки, которая показала себя успешно и доказала свою пользу. Мы считаем, что в настоящее время в нашей повестке альтернативы ей нет. Турция продолжает контакты для возобновления зернового коридора в прежнем формате с ООН, Россией и Украиной»

– Минобороны Турции

Во внешне политическом ведомстве страны отметили, что контакты между сторонами также продолжаются по дипломатическим каналам.

Ранее сообщалось о том, что глава МИД Турции Хакан Фидан посетит Москву и Украину, где последовательно проведет переговоры на предмет возобновления зернового соглашения.

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