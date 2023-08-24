Турция продолжит переговоры по зерновой сделке с Россией и Украиной

Опубликовано: 14:17, 24 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Анкара заявила о том, что зерновая сделка доказала свою пользу и эффективность, поэтому необходимо прикладывать усилия для ее воскрешения.

В Минобороны Турции проинформировали о продолжении переговоров для возобновления черноморской зерновой инициатив в формате с ООН, Россией и Украиной.

«Мы являемся сторонниками продолжения зерновой сделки, которая показала себя успешно и доказала свою пользу. Мы считаем, что в настоящее время в нашей повестке альтернативы ей нет. Турция продолжает контакты для возобновления зернового коридора в прежнем формате с ООН, Россией и Украиной»

– Минобороны Турции

Во внешне политическом ведомстве страны отметили, что контакты между сторонами также продолжаются по дипломатическим каналам.

Ранее сообщалось о том, что глава МИД Турции Хакан Фидан посетит Москву и Украину, где последовательно проведет переговоры на предмет возобновления зернового соглашения.