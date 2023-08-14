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Зерновая сделка: Турция готовится к встрече Путина и Эрогана

Зерновая сделка: Турция готовится к встрече Путина и Эрогана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Турция активно готовится к визиту президента России. В частности, Анкара активизировала усилия по воскрешению черноморской зерновой инициативы.

Официальная Анкара в ходе подготовки переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана проводит активную дипломатическую подготовку со странами участницами зерновой сделки. Контакты проводятся по линии МИД, Минобороны и Минторга республики.

Напомним, что зерновая сделка не была продлена по инициативе Москвы. Для возвращения черноморской зерновой инициативы российской стороной был выдвинут ряд требований, в числе которых переподключение Россельхозбанка к SWIFT, поставки запчастей, обеспечение возможности доступа российских компаний к зарубежным активам, а также налаживание транспортной логистики и страхования.

"Турция активизировала многостороннюю дипломатическую работу с Украиной, США и ЕС касательно зерновой сделки. Работа ведется по линии МИД, Минобороны и Минторга. В преддверии переговоров Эрдогана и Путина активизировалась работа по устранению проблем, стоящих перед реализацией зерновой инициативы"

– дипломатический источник ТАСС

По данным местных СМИ, в том случае, если российский лидер не приедет в Турцию, Эрдоган сам прибудет в Москву.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что дата переговоров лидеров России и Турции согласовывается. Также обговаривается место встречи.

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