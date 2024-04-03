Вестник Кавказа

Турция присоединяется к космическому проекту России и Китая

Турция присоединяется к космическому проекту России и Китая
Турция отправила заявку на участие в проекте Международной научной лунной станции. Проект организован Россией и Китаем. Помимо Турции, в нем хотят участвовать и другие страны.

Заявку на участие в проекте Международной научной лунной станции подала Турция, сообщил глава Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

Он отметил, что в рамках международной лунной станции, организаторами которой выступают Россия и Китай, будут участвовать и другие государства.

«Есть заявки на участие в станции от Турции, например, от других стран»

- Анатолий Петрукович

Петрукович подчеркнул, что в настоящее время в Азии есть много крупных стран, которые сформировали бюджет и имеют заинтересованность в космических исследованиях. 

В марте 2021 года Россия и Китай договорились о создании лунной станции. В июне обе стороны представили "дорожную карту" строительства совместной лунной базы. В апреле 2022 года меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании был подписан.

По словам, генинженера Китайского национального космического управления Ли Гопина, строительство МНЛС будет завершено к 2040 году.

Стоит добавить, что в данном проекте, помимо Москвы и Пекина, участие принимают Азербайджан, Беларусь, Арабские Эмираты, Пакистан, Венесуэла, ЮАР, Азиатско-Тихоокеанская организация по космическому сотрудничеству, швейцарская компания Nano-SPACE.

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