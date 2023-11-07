Турция выходит из ДОВСЕ

Турция отказывается от участия в ДОВСЕ, указ об этом подписал Эрдоган. Россия вышла из ДОВСЕ в ноябре 2023. В данный момент еще несколько стран Европы решились на приостановку работы в рамках Договора

ДОВСЕ с 8 апреля теряет еще одного члена: из списка участников договора пропадет Турция. Указ о выходе республики из договора подписал президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Сходные процессы наблюдаются и в других странах Европы. Так, в Беларуси Александр Лукашенко согласился на внесение в нижнюю палату законопроекта о приостановлении действия ДОВСЕ. Впрочем, выходить из договора окончательно Минск не намерен.

Приостановила участие в работе ДОВСЕ на неопределенный срок и Польша. Закон об этом президент Анджей Дуда подписал 28 марта. Варшава также лишь временно прекращает работу в ДОВСЕ, а не выходит из него.

В Молдавии законопроект о приостановке участия в ДОВСЕ принят парламентом, теперь его должен подписать президент.

Напомним, Россия окончательно вышла из ДОВСЕ 7 ноября 2023 года.