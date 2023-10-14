РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Турция предложила не выпускать палестинцев из сектора Газа

Турция предложила не выпускать палестинцев из сектора Газа
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Анкара объяснила сегодня, почему недопустимо открывать гуманитарные коридоры для беженцев из сектора Газа в Египет – это не решит проблему палестино-израильского конфликта, а только усугубит ее. Вместо этого необходимо прекратить боевые действия, сесть за стол переговоров и заняться созданием режима двух государств.

Руководитель внешнеполитического ведомства Турции Хакан Фидан подчеркнул сегодня, что перемещение населения сектора Газа в Египет станет легализацией наземной операции Израиля, а это является недопустимым действием.

В связи с этим он подчеркнул, что требуется оставить палестинцев в секторе Газа и защитить их безопасность иным путем – добиться прекращения боевых действий. Фидан обратил внимание, что наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа в любом случае приведет к резкому росту жертв среди мирного населения, поэтому открытие гуманитарных коридоров в Египет не является выходом из ситуации.

"Я еще раз повторяю, что мы приглашаем Израиль к соблюдению международного права. Мы до конца выступаем против перемещения палестинцев. Мы никогда не одобрим политику изгнания в Египет"

- Хакан Фидан

Также турецкий министр указал на задачу недопущения расширения боевых действий на прилежащие территории и рассказал, что Анкара постоянно контактирует со всеми региональными государствами.

Хакан Фидан вновь отметил, что ключом к решению палестино-израильского конфликта является создание палестинского государства, определенное решениями ООН более 50 лет назад. Глава МИД Турции заявил о невозможности обеспечения безопасности мирного населения без стабилизации полноценного мира между палестинцами и израильтянами.

Пехота и танки ЦАХАЛ зашли в сектор Газа

Пехота и танки ЦАХАЛ зашли в сектор Газа

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1165 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version