Турция предложила не выпускать палестинцев из сектора Газа

Опубликовано: 18:27, 14 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Анкара объяснила сегодня, почему недопустимо открывать гуманитарные коридоры для беженцев из сектора Газа в Египет – это не решит проблему палестино-израильского конфликта, а только усугубит ее. Вместо этого необходимо прекратить боевые действия, сесть за стол переговоров и заняться созданием режима двух государств.

Руководитель внешнеполитического ведомства Турции Хакан Фидан подчеркнул сегодня, что перемещение населения сектора Газа в Египет станет легализацией наземной операции Израиля, а это является недопустимым действием.

В связи с этим он подчеркнул, что требуется оставить палестинцев в секторе Газа и защитить их безопасность иным путем – добиться прекращения боевых действий. Фидан обратил внимание, что наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа в любом случае приведет к резкому росту жертв среди мирного населения, поэтому открытие гуманитарных коридоров в Египет не является выходом из ситуации.

"Я еще раз повторяю, что мы приглашаем Израиль к соблюдению международного права. Мы до конца выступаем против перемещения палестинцев. Мы никогда не одобрим политику изгнания в Египет"

- Хакан Фидан

Также турецкий министр указал на задачу недопущения расширения боевых действий на прилежащие территории и рассказал, что Анкара постоянно контактирует со всеми региональными государствами.

Хакан Фидан вновь отметил, что ключом к решению палестино-израильского конфликта является создание палестинского государства, определенное решениями ООН более 50 лет назад. Глава МИД Турции заявил о невозможности обеспечения безопасности мирного населения без стабилизации полноценного мира между палестинцами и израильтянами.