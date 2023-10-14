Турция предложила не выпускать палестинцев из сектора Газа

Руководитель внешнеполитического ведомства Турции Хакан Фидан подчеркнул сегодня, что перемещение населения сектора Газа в Египет станет легализацией наземной операции Израиля, а это является недопустимым действием.
В связи с этим он подчеркнул, что требуется оставить палестинцев в секторе Газа и защитить их безопасность иным путем – добиться прекращения боевых действий. Фидан обратил внимание, что наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа в любом случае приведет к резкому росту жертв среди мирного населения, поэтому открытие гуманитарных коридоров в Египет не является выходом из ситуации.
"Я еще раз повторяю, что мы приглашаем Израиль к соблюдению международного права. Мы до конца выступаем против перемещения палестинцев. Мы никогда не одобрим политику изгнания в Египет"
- Хакан Фидан
Также турецкий министр указал на задачу недопущения расширения боевых действий на прилежащие территории и рассказал, что Анкара постоянно контактирует со всеми региональными государствами.
Хакан Фидан вновь отметил, что ключом к решению палестино-израильского конфликта является создание палестинского государства, определенное решениями ООН более 50 лет назад. Глава МИД Турции заявил о невозможности обеспечения безопасности мирного населения без стабилизации полноценного мира между палестинцами и израильтянами.