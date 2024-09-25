"Бить или не бить - вот в чем вопрос": Что делать Ирану после обмана?

По словам президента Масуда Пезешкиана, США нарушили обещание нормализовать ситуацию на Ближнем Востоке, ради чего Тегеран соглашался не наносить удары по Израилю в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании. Вместо нормализации Иран получил убийство лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы. Как же теперь поведет себя Исламская Республика?

Убийство еще одного из лидеров "Оси сопротивления" - теперь главы ливанского движения "Хезболла" Хасана Насраллы - поставило Иран в крайне неудобное положение. Во-первых, США уговаривали ИРИ не отвечать на ликвидацию главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, и Тегеран действительно выждал паузу, но вместо деэскалацию получил еще одну смерть своего союзника. Во-вторых, президент Масуд Пезешкиан за три дня до этого объявил с трибуны Генассамблеи ООН о желании Ирана нормализовать отношения с США и Европой в обмен на неучастие в ближневосточном конфликте. Однако теперь Тегеран вынужден дать какой-то ответ на действия Тель-Авива, ведь отсутствие реакции правительства породит недоверие к иранскому руководству как внутри страны, так и в рядах союзников, включая ХАМАС, хуситов и саму "Хезболлу".

И даже если сейчас Иран сможет спустить ситуацию на тормозах, вопрос "Что делать?" будет возникать снова и снова по мере новых атак и операций МОССАД и ЦАХАЛ в Ливане.

Как Иран отреагировал на убийство Насраллы?

Пока что реакция Ирана ограничивается заявлениями. Президент ИРИ Масуд Пезешкиан заявил, что убийство Хасана Насраллы в Бейруте доказало, что Израиль не придерживается никаких норм международного права. Он также обвинил Вашингтон в лживых обещаниях после убийства Хании в конце июля, что если Иран не будет бить по Израилю, США обеспечат прекращение огня в секторе Газа.

"Заявления глав США и европейских стран, обещавших прекращение огня в обмен на отсутствие ответа Ирана на убийство Хании, были абсолютной ложью. Предоставление шанса преступникам лишь придаст им смелости для совершения большего количества преступлений", - цитирует Пезешкиана официальный сайт Администрации президента ИРИ.

Упреки иранского президента небезосновательны. Вечером того же 31 июля, когда Исмаил Хания был убит в Тегеране, верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи, как утверждает газета New York Times, отдал приказ нанести прямой удар по Израилю. Подобный прецедент у ИРИ был: в апреле иранская армия запустила сотни ракет и беспилотников по Израилю в ответ на уничтожение своих дипломатов и военных в иранском посольстве в Дамаске. На заседании СБ ООН постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани сказал, что у Ирана есть право на самооборону, и Тегеран может в соответствии с международным правом ответить на убийство Хании, когда посчитает нужным.

Вот уже два месяца прошло с убийства Хании, а Иран так и не ответил. Мы уже писали, что Тегеран решил перехитрить Израиль и, не отвечая на провокации, мог добиться большего. План почти сработал. США и ЕС на полях Генассамблеи ООН даже провели встречу с иранской делегацией. Пезешкиан ради получения благорасположения Запада и продвижения ядерной сделки даже использовал прозападные формулировки в речи об украинском конфликте и убеждал коллег в том, что иранцы после его инаугурации не передали России ни одного патрона. Однако там же, на Генассамблее ООН, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сорвал нормализацию контактов между Ираном и Западом. Есть сведения, что приказ об убийстве Насраллы Нетаньяху отдал прямо из номера отеля в Нью-Йорке, после чего срочно отправился в Тель-Авив.

Хаменеи обещает месть

Если Пезешкиан в своей риторике фокусируется на обмане и ответственности Запада, то аятолла Али Хаменеи объявил о мести Израилю. "Сегодня Ливан с Божьей помощью заставит злобного и наглого врага пожалеть о вторжении", — цитирует Хаменеи информагентство Tasnim. Он также дал понять, что фронт сопротивления Израилю, включающий "Хезболлу", будет определять будущее Ближнего Востока.

Хаменеи обратился ко всем мусульманам и призвал их поддержать Ливан и "Хезболлу" в борьбе с Израилем. По его словам, бомбардировки Ливана продемонстрировало близорукость и глупость политики Израиля.

После смерти Хании и Насраллы никто из лидеров "Оси сопротивления" не чувствует себя в безопасности. Как только появились первые сообщения о ликвидации главы "Хезболлы", иранский спецслужбы решили перевести Али Хаменеи в более безопасное место, поскольку теперь все командиры и политические руководители потенциально находятся под прицелом. Вместе с уничтожением Насраллы Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации командующего Южным фронтом Али Керхи, нескольких других командиров "Хезболлы" и дочери Насраллы Зейнаб.

Как отреагировали США?

Эскалация между Израилем и союзниками Ирана, на первый взгляд, ставит в неудобное положение и администрацию Байдена. На носу президентские выборы, на Украине дела идут из рук вон плохо, а если еще и Нетаньяху втянет Америку в войну с крепким ближневосточным государством из-за Ливана, который могут поддержать монархии Персидского залива, это будет означать настоящий провал для демократов. Кроме того, США как наиболее близкий союзник Израиля несут ответственность за эскалацию ближневосточного конфликта, жертвами которого становятся как политические лидеры, так и мирные жители в Палестине и Ливане. Но что сделал американские истеблишмент, узнав о смерти Насраллы?

Госдепартамент устами Энтони Блинкена повторил тезис о праве Израиля на самооборону. Президент Джозеф Байден вспомнил теракты начала 80-х в Ливане и назвал Насраллу, которому тогда было чуть больше 20 лет, ответственным за убийства сотен американцев. Байден оценил действия ЦАХАЛ как "мера правосудия" и заявил о поддержке права Израиля на самозащиту от ХАМАС, "Хезболлы" и хуситов.

При этом в Белом доме продолжают лицемерно говорить о необходимости мирного урегулирования. "Мы работаем над дипломатическим решением проблемы на границе Израиля и Ливана, чтобы люди по обе стороны этой границы могли безопасно вернуться домой", — заявила вице-президент Камала Харрис, которая тоже считает убийство Насраллы "справедливостью".

США осознают, что действуют несправедливо по отношению к Ирану и что бесконечно водить за нос Тегеран вряд ли удастся. Поэтому, ожидая ответные действия Исламской Республики, американские власти снова показывают мускулы. Байден объявил о том, что он дал указание главе Пентагона Ллойду Остину "по дальнейшему усовершенствованию оборонного потенциала Вооруженных сил США в Ближневосточном регионе для сдерживания агрессии и снижения риска начала более масштабного регионального конфликта". 29 сентября Остин повысил готовность сил США на Ближнем Востоке на случай "агрессии" со стороны ИРИ против американских сотрудников. Для обеспечение безопасности США и Израиля в регионе продолжит оставаться ударная группа во главе с авианосцем "Авраам Линкольн".

Чего ждать региону?

Таким образом, сейчас, как и в конце июля (после убийства Хании) мяч снова на стороне Ирана. Израиль продолжает обстреливать Ливан, прикрываясь мощью США и попутно пытаясь внести разлад в "Ось сопротивления". Газета Le Parisien пишет, что Израиль получил информацию о прибытии Насраллы в штаб-квартиру в районе Дахие в Бейруте за пару часов до его убийства от иранского источника. Очевидно, что такие вбросы едва ли смогут поссорить Иран и его самое влиятельное прокси в регионе, но вопрос необходимости ответа будет стоять ребром. Даже если Тегеран сможет убедить союзников, что лучше действовать хитрее, тоньше и асимметричные, такая дипломатия снова может потерпеть неудачу. Ведь доверять обещаниям Байдена не могут даже иранские реформаторы, а в случае прихода к власти Дональда Трампа ситуацию для Тегерана окажется еще менее благоприятной.

Пока что Иран, видимо, снова поставил на деэскалацию. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что ИРИ не будет направлять войска в Ливан. Что же будет дальше?