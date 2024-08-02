Иран перехитрил всех?

Почему Иран тянет с ударом по Израилю и будет ли вообще совершена атака на еврейское государство? На этот счет есть несколько версий.

Уже больше недели ряд иностранных изданий ежедневно пишут, что Иран вот-вот предпримет наступление на Израиль и нанесет ему ответные удары за убийство лидера политического бюро ХАМАС Исмаила Хании. Накануне даже сообщалось, что именно сегодня в 2 часа ночи Иран запустит ракеты. Однако никаких военных операций Исламской Республики мир так и не дождался.

С убийства Хании прошло почти 2 недели. Почему же Тегеран, не переставая угрожать, тянет с переходом от слов к делу? Когда он предпримет второй обстрел Израиля? Быть может, в Тегеране решили действовать хитрее?

Обещания и угрозы Ирана

Западные СМИ в своих прогнозах исходят из сообщений, опубликованных со ссылкой на неназванные источники в Корпусе стражей Исламской революции о том, что якобы аятолла Али Хаменеи отдал приказ о нанесения ракетного удара. Между тем официальные лица Ирана не дают до сих пор точных оценок относительно того, будет ли вообще нанесен ответный удар, и тем более о том, когда этот акт состоится. Панику, надо сказать, подогревают представители администрации Джозефа Байдена. Так, 12 августа в Белом доме сообщили, что Иран может совершить "значительную" атаку на Израиль на этой неделе.

В первые дни после убийства политического лидера ХАМАС в Иране звучали довольно громкие заявления о готовности ответить на это преступление, но давайте обратим внимание на то, о чем говорят иранские власти сейчас. Их актуальные комментарии особенно важны с учетом того, что западные журналисты и политики каждый час ждут эскалации со стороны Исламской Республики.

Накануне вечером, 12 августа, президент Ирана Масуд Пезешкиан провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. На просьбу англичанина воздержаться от удара по Израилю иранский лидер ответил замечанием, что каждая страна имеет право на самооборону.

"Заявив, что, с точки зрения Исламской Республики Иран, война не отвечает интересам ни одной страны ни в одной части мира, Пезешкиан назвал наказание агрессора законным правом государств и способом остановить преступления и агрессивную политику ", - передает пресс-служба иранского президента.

На следующий день на призывы Великобритании, Франции и Германии не наносить ответный удар отреагировали в МИД Ирана. Официальный представитель ведомства Насер Канани сказал, что Тегерану не нужно ни у кого спрашивать разрешения "на использование своих неотъемлемых прав". Исламская Республика "решительно настроена на защиту суверенитета и национальной безопасности", добавил дипломат.

Вместо того, чтобы пытаться скорректировать внешнюю политику Ирана, в Тегеране посоветовали европейцам обратить внимание на каждодневные убийства мирных палестинцев со стороны Армии обороны Израиля. "Заявление трех европейских стран опубликовано в то время, когда в результате равнодушия западных стран и союзников израильского режима продолжают совершаться военные преступления в отношении беззащитного палестинского народа", - подчеркнул Канани.

Обещать - не значит ударить

Из последних заявлений иранских официальных лиц видно, что Тегеран все еще разгневан и тем, что Израиль совершил нападение на Ханию на суверенной иранской территории, и тем, что западные страны вместо наказания Биньямина Нетаньяху дают уроки дипломатии персидскому государству. В то же время громкие эмоциональные заявления не содержат прямого намека на то, что Иран не сегодня так завтра обязательно нанесет массированный удар ракетами и беспилотниками по Израилю, как это было в середине апреля. Иранские власти все больше переводят разговор в плоскость права на самооборону и суверенитета, пытаясь тем самым продемонстрировать свою силу и авторитет как перед мировым сообществом, так и перед своим населением.

Сейчас Соединенные Штаты активно пытаются не допустить эскалации на Ближнем Востоке. Сегодня американский посол в Стамбуле Джефф Флейк заявил, что Вашингтон "просит всех наших союзников, в том числе Турцию, имеющих связи с Ираном, убедить Тегеран пойти на шаги по деэскалации напряженности в регионе". Международные усилия, конечно, недооценивать не стоит; помимо западных стран в этом направлении активно работают ближневосточные государства, включая Турцию, Катар, Египет, Иорданию. Не оставляет регион без своего внимания и Россия.

Однако, учитывая предыдущий опыт Ирана, сложно поверить, что Тегеран, который в апреле решился на беспрецедентное атаку на Израиль, подчинится внешнему давлению. Скорее всего, затягивание с ударом по Израилю - это хитрая, продуманная политика нового президента Ирана. Нанеся удар по еврейскому государству, Иран настроит против себя западные страны и укрепит их поддержку находящемуся почти что в изоляции израильскому премьеру, а иранские власти сегодня не хотят ни того, ни другого.

Каждый день, когда Тегеран не принимает меры военного характера, он тем не менее оказывает на Израиль большое давление - там уже который день объявляют воздушную тревогу и готовятся к акту возмездия со стороны Исламской Республики. В то же время Пезешкиан лишает Нетаньяху аргументов перед Соединенными Штатами и мешает ему легитимировать военную операцию в Секторе Газа, ведь иранской агрессии по-прежнему нет.

Если так продлится еще некоторое время, внимание мира сконцентрируется на действиях ЦАХАЛ, а внимание израильской общественности и Байдена - на критике Нетаньяху. Невоинственная политика Ирана станет для него козырем на будущих переговорах по ядерной сделке и возможному прекращению западных санкций.

Если все обстоит именно так, можно сказать, новый иранский президент сумел перехитрить и Запад, и руководство Израиля, отказавшись от реальных боевых действий.