Вестник Кавказа

Иран перехитрил всех?

Камран Гасанов
Иран перехитрил всех?
© Фото: IRNA
Почему Иран тянет с ударом по Израилю и будет ли вообще совершена атака на еврейское государство? На этот счет есть несколько версий.

Уже больше недели ряд иностранных изданий ежедневно пишут, что Иран вот-вот предпримет наступление на Израиль и нанесет ему ответные удары за убийство лидера политического бюро ХАМАС Исмаила Хании. Накануне даже сообщалось, что именно сегодня в 2 часа ночи Иран запустит ракеты. Однако никаких военных операций Исламской Республики мир так и не дождался.

С убийства Хании прошло почти 2 недели. Почему же Тегеран, не переставая угрожать, тянет с переходом от слов к делу? Когда он предпримет второй обстрел Израиля? Быть может, в Тегеране решили действовать хитрее?

Обещания и угрозы Ирана

Западные СМИ в своих прогнозах исходят из сообщений, опубликованных со ссылкой на неназванные источники в Корпусе стражей Исламской революции о том, что якобы аятолла Али Хаменеи отдал приказ о нанесения ракетного удара. Между тем официальные лица Ирана не дают до сих пор точных оценок относительно того, будет ли вообще нанесен ответный удар, и тем более о том, когда этот акт состоится. Панику, надо сказать, подогревают представители администрации Джозефа Байдена. Так, 12 августа в Белом доме сообщили, что Иран может совершить "значительную" атаку на Израиль на этой неделе.

В первые дни после убийства политического лидера ХАМАС в Иране звучали довольно громкие заявления о готовности ответить на это преступление, но давайте обратим внимание на то, о чем говорят иранские власти сейчас. Их актуальные комментарии особенно важны с учетом того, что западные журналисты и политики каждый час ждут эскалации со стороны Исламской Республики.

Накануне вечером, 12 августа, президент Ирана Масуд Пезешкиан провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. На просьбу англичанина воздержаться от удара по Израилю иранский лидер ответил замечанием, что каждая страна имеет право на самооборону.

"Заявив, что, с точки зрения Исламской Республики Иран, война не отвечает интересам ни одной страны ни в одной части мира, Пезешкиан назвал наказание агрессора законным правом государств и способом остановить преступления и агрессивную политику ", - передает пресс-служба иранского президента.

На следующий день на призывы Великобритании, Франции и Германии не наносить ответный удар отреагировали в МИД Ирана. Официальный представитель ведомства Насер Канани сказал, что Тегерану не нужно ни у кого спрашивать разрешения "на использование своих неотъемлемых прав". Исламская Республика "решительно настроена на защиту суверенитета и национальной безопасности", добавил дипломат.

Вместо того, чтобы пытаться скорректировать внешнюю политику Ирана, в Тегеране посоветовали европейцам обратить внимание на каждодневные убийства мирных палестинцев со стороны Армии обороны Израиля. "Заявление трех европейских стран опубликовано в то время, когда в результате равнодушия западных стран и союзников израильского режима продолжают совершаться военные преступления в отношении беззащитного палестинского народа", - подчеркнул Канани.

Обещать - не значит ударить

Из последних заявлений иранских официальных лиц видно, что Тегеран все еще разгневан и тем, что Израиль совершил нападение на Ханию на суверенной иранской территории, и тем, что западные страны вместо наказания Биньямина Нетаньяху дают уроки дипломатии персидскому государству. В то же время  громкие эмоциональные заявления не содержат прямого намека на то, что Иран не сегодня так завтра обязательно нанесет массированный удар ракетами и беспилотниками по Израилю, как это было в середине апреля. Иранские власти все больше переводят разговор в плоскость права на самооборону и суверенитета, пытаясь тем самым продемонстрировать свою силу и авторитет как перед мировым сообществом, так и перед своим населением.

Сейчас Соединенные Штаты активно пытаются не допустить эскалации на Ближнем Востоке. Сегодня американский посол в Стамбуле Джефф Флейк заявил, что Вашингтон "просит всех наших союзников, в том числе Турцию, имеющих связи с Ираном, убедить Тегеран пойти на шаги по деэскалации напряженности в регионе". Международные усилия, конечно, недооценивать не стоит; помимо западных стран в этом направлении активно работают ближневосточные государства, включая Турцию, Катар, Египет, Иорданию. Не оставляет регион без своего внимания и Россия.

Однако, учитывая предыдущий опыт Ирана, сложно поверить, что Тегеран, который в апреле решился на беспрецедентное атаку на Израиль, подчинится внешнему давлению. Скорее всего, затягивание с ударом по Израилю - это хитрая, продуманная политика нового президента Ирана. Нанеся удар по еврейскому государству, Иран настроит против себя западные страны и укрепит их поддержку находящемуся почти что в изоляции израильскому премьеру, а иранские власти сегодня не хотят ни того, ни другого.

Каждый день, когда Тегеран не принимает меры военного характера, он тем не менее оказывает на Израиль большое давление - там уже который день объявляют воздушную тревогу и готовятся к акту возмездия со стороны Исламской Республики. В то же время Пезешкиан лишает Нетаньяху аргументов перед Соединенными Штатами и мешает ему легитимировать военную операцию в Секторе Газа, ведь иранской агрессии по-прежнему нет.

Если так продлится еще некоторое время, внимание мира сконцентрируется на действиях ЦАХАЛ,  а внимание израильской общественности и Байдена - на критике Нетаньяху. Невоинственная политика Ирана станет для него козырем на будущих переговорах по ядерной сделке и возможному прекращению западных санкций.

Если все обстоит именно так, можно сказать, новый иранский президент сумел перехитрить и Запад, и руководство Израиля, отказавшись от реальных боевых действий.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
840 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Об ответе Ирана на убийство Хании рассказал советник президента

Об ответе Ирана на убийство Хании рассказал советник президента

Вечер 12 августа — вечер 13 августа: национальный траур в Израиле

Вечер 12 августа — вечер 13 августа: национальный траур в Израиле

Иран атакует Израиль на этой неделе – Белый дом

Иран атакует Израиль на этой неделе – Белый дом

Иран ударит по Израилю в течение суток – СМИ

Иран ударит по Израилю в течение суток – СМИ

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы