Пехота и танки ЦАХАЛ зашли в сектор Газа

Опубликовано: 21:14, 13 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Подразделения армии Израиля вошли на территорию сектора Газа. Однако в ЦАХАЛ подчеркнули, что речи о наземной операции не идет.

Израильские пехота и танки начали совершать локальные рейды в секторе Газа, такое сообщение распространила Армия обороны Израиля.

"Данный шаг не является началом наземной операции Израиля в Газе"

– пресс-служба ЦАХАЛ

Как пишет The Times of Israel, военная авиация Израиля наносит массированные удары по объектам радикального движения ХАМАС. Таким образом, указывает издание, фактически начат новый этап израильской операции "Железные мечи". Она стартовала 7 октября, сразу после масштабного нападения боевиков ХАМАС на южные районы страны.

Напомним, в тот день утром израильские территории подверглись обстрелу тысячами снарядов, так что система "Железный купол" не смогла обеспечить защиту на должном уровне. После этого боевики ХАМАС прорвали границу и ворвались в Израиль сразу тремя путями: по суше, воде и воздуху.