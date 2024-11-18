"Анализ Трампа": Глава МИД Турции обрисовал контур отношений с США

Турция надеется найти общий язык с Дональдом Трампом по устранению курдской угрозы в Сирии, но не питает иллюзий относительно мирного решения конфликта в Газе.

Турецкое руководство почти не скрывало свои симпатии к Дональду Трампу во время избирательной кампании в США. Президент Реджеп Тайип Эрдоган одним из первых иностранных лидеров поздравил Трампа с победой на выборах президента. Сразу после этого он принялся восстанавливать с вернувшимся к власти политиком прямой контакт, обсудив по телефону ключевые вопросы. Эрдоган уже пригласил Трампа в Анкару.

Турецкий лидер рассчитывает, что отношения США и Турции при Трампе улучшатся, страны смогут найти общий язык в Сирии и американский лидер сумеет продвинуть урегулирование конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке.

Как конкретно могут выглядеть отношения Турции и США в следующие четыре года, подробно рассказал глава турецкого МИД Хакан Фидан. На минувшей неделе в ходе пресс-конференции он представил целый проект контуров внешней политики Турции при Трампе. Документ уже окрестили как "анализ Трампа".

Глава турецкой дипломатии сделал акцент на трех ключевых вопросах безопасности: Сирия, Ближний Восток и Украина.

Сирия

Для Анкары многолетняя поддержка Вашингтоном курдских боевиков в Сирии (PKK, YPG, PYD) является серьезной проблемой.

В "анализе Трампа" выражена надежда Турции, что Пентагон выведет с северо-востока Сирии своих 800 военнослужащих. Это позволит турецкой армии провести антитеррористические операции против YPG. При этом Фидан не уверен, что Трамп сразу же пойдет на такие меры

"Мое впечатление о Дональде Трампе таково: несмотря на его заявления по различным вопросам, он будет откладывать решение критических проблем. ... Радикальные шаги, скорее всего, он предпримет лишь в отношении внутренних дел своей страны особенно в вопросах миграции, где затраты минимальны как на внутреннем, так и на внешнем уровне", - сказал он.

Турция все же рассчитывает на эвакуацию войск США на втором сроке Трампа. Фидан указал на недопустимость использования одной террористической структуры для ликвидации другой. "Соответствующие структуры" Турции (Национальная разведывательная организация MIT и Минобороны) могут оказать поддержку Америке в разработке альтернативных подходов, отметил министр.

Действительно, учитывая ключевую роль США в Заевфратье, Анкаре нужно найти общий язык с новой администрацией в Белом доме. Договориться. Однако, судя по более ранним заявлениям Эрдогана на климатической конференции COP29 в Баку, власти Турции пытаются навязать свою повестку через давление.

Эрдоган дал понять, что его страна не может обеспечить свою безопасность, пока не "осушит террористическое болото". И он заявил, что ВС Турции готовы "в любой момент начать трансграничные операции".

Надо сказать, что Турция с 2019 года, когда провела операцию "Источник мира" на севере Сирии и выдавила YPG из зон между городами Тель-Абьяд и Рас-эль-Айн вдоль границы, угрожает завершить начатое. По двум сторонам на восток и запад курдские боевики все еще сохраняют присутствие. Согласно сделке в Сочи, они должны быть оттуда выведены на юг на 30 км, но Анкара время от времени напоминает о невыполненности этого меморандума. Во время той операции Трамп жестко критиковал Турцию и даже угрожал разрушить ее экономику, но в час Х договорился с Эрдоганом об отводе американских сил с приграничных районов во избежание потерь.

Как поведет себя Трамп на этот раз, предстоит выяснить. Ясно одно, что Эрдоган просто так не отпустит эту тему. С Трампом договориться не просто, но с администрацией Джо Байдена было еще сложнее, так как в американо-турецких отношениях наступил кризис в силу разногласий по многим другим темам, например, по демократии и торговле с Россией. 47-й президент по мышлению - бизнесмен, и потому Эрдоган питает определенные надежды.

Сектор Газа

Гораздо сложнее будет договориться по второму вопросу, поднятому Фиданом в "анализе Трампа". Это Ближний Восток. Фидана беспокоит новый состав администрации Трампа, представители которой не скрывают свою симпатию к израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху.

"Если взглянуть на кабинет [Трампа], это сигнал того, что его произраильская команда поддержит все экспансионистские амбиции Нетаньяху. Если же опираться на слова Трампа: "Я пришел не для того, чтобы начинать новые войны, а чтобы завершить их", то можно говорить о противоположной тенденции. Мы увидим, как эти два противоречивых признака будут уравновешивать друг друга и как это отразится на регионе в ближайшее время", - подчеркнул Хакан Фидан.

Стратегически позиции Эрдогана и Трампа по Израилю диаметрально противоположны. Республиканец обещает сделать Израиль "снова великим", а турецкий президент обвиняет его в "геноциде" в секторе Газа и осуждает за операцию ЦАХАЛ в Ливане.

По команде Трампа Фидан абсолютно прав. Будущий госсекретарь Марк Рубио - сторонник силовых методов, говорил о "полном уничтожении ХАМАС". Рубио также хочет задушить Иран санкциями, дабы помешать ему получить ядерное оружие и распространить свои "террористические сети2 в регионе. Более явно сторону Израиля принимает будущий глава Пентагона Пит Хегсет. Он принадлежит Евангелисткой церкви, имеющей влияние на внутреннюю политику США через лоббистские структуры. Хегсет - глава ветеранской организации, споснируемой братьями-миллиардерами Кох (финансируют Республиканскую партию). Выступая в 2018 году он поддержал идею возведения Третьего иудейского храма на Храмовой горе, где стоит мечеть Купол Скалы. Кстати, в эсхатологии евангелистов закреплен тезис об исключительности Израиля.

Помимо спикера Палаты представителей Майка Джонса, нового посла США в Израиле Майк Хакаби и ряда других лиц, нужно отметить и самого Трампа. За прошлое президентство он доказал, что он самый произраильский президент США. Трамп признал Голанские высоты территорией Израиля, а Иерусалим его неделимой столицей. При этом во время предвыборной кампании Трамп, ругая Байдена, обещал как можно быстрее завершить ближневосточный конфликт. Если ему удастся, используя влияние на Нетаньяху, добиться хотя бы заморозки, для Турции это будет хорошим исходом. В случае продолжения войн Израиля в Газе и Ливане отношения США и Турции будут сталкиваться с новыми кризисами.

Украина

Комментируя победу Трампа, Эрдоган (как и Ираклий Кобахидзе, Виктор Орбан и многие другие политики) возлагал надежду на урегулирование конфликта на Украине при новом президенте США. Фидан в своем выступлении предостерег от его перерастания в "глобальный конфликт". Эскалация в Восточной Европе может иметь катастрофические последствия, сказал он.

Фидан отметил, что КНДР стал стороной конфликта, отправив войска на сторону России. При этом ЕС и США, дав разрешение на дальнобойные ракетные удары, повышают риск ядерной войны. Министр иностранных дел Турции также отметил беспокойство западных разведывательных служб по поводу того, что КНДР получает взамен своей помощи от Москвы. Хакан Фидан подчеркнул, что Анкару также волнует, как взаимодействие между Москвой и Пхеньяном может оказать влияние на соотношение сил между США и Китаем в Тихом океане.

Если говорить о трех темах - Украина, Сирия и Газа - то без участия США решить ни одну из этих проблем невозможно или крайне сложно. В Сирии Турция может поставить Трампа перед фактом или найти какой-то модус вивенди. В Газе на Трампа будет оказывать давление его произраильский настрой.

На Украине Трамп показывает себя более договороспособным и большим скептиком в отношении финансирования/вооружения Киева, но если он будет с Россией действовать из позиции силы, или Франция с Британией решатся в одностороннем порядке поддерживать Украину, то мирная инициатива может потерпеть неудачу. Эрдоган же очень рассчитывает, что мирная сделка между Украиной и Россией будет подписана в Стамбуле.