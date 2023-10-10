ЦАХАЛ ударил по целям ХАМАС на побережье сектора Газа

Опубликовано: 6:57, 10 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армия обороны Израиля минувшей ночью нанесла ряд ударов по целям палестинского движения ХАМАС на побережье сектора Газа.

Израильские военные наносят удары с моря и воздуха по военным целям и тоннелям движения ХАМАС, а также объектам запрещенной в России группировки "Исламский джихад" в секторе Газа, сообщила армейская пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"ЦАХАЛ продолжает наносить удары по сектору Газа с моря и воздуха. Сегодня самолеты нанесли удары по террористическим объектам, принадлежащим ХАМАС, включая оперативный командный центр ХАМАС в мечети, и по входу в тоннель, который использовался террористами для вторжения в Израиль. Одновременно самолеты нанесли удар по военной инфраструктуре, расположенной внутри мечети и здания, используемого ХАМАС. Это еще раз доказывает, что ХАМАС намеренно внедряет свою военную инфраструктуру в гражданские районы и святые места в секторе Газа"

- ЦАХАЛ

В пресс-службе продолжили, что за последний час еще один самолет ЦАХАЛ нанес удар по оружейному комплексу, кроме того, корабли ЦАХАЛ нанесли удары по большому количеству объектов, принадлежащих террористическим организациям, передает ТАСС.

Накануне ЦАХАЛ заявлял о нанесении ударов по 653 целям движения.

Израильские войска на фоне эскалации вокруг сектора Газа вторглись в город Наблус на Западном берегу реки Иордан в Палестинской автономии приблизительно в ста километрах от сектора Газа, идут бои, сообщает палестинский портал Quds.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) опасается, что из-за дальнейшей эскалации палестино-израильского конфликта сектор Газа окажется "на грани гуманитарной катастрофы", здесь и до этого был очень серьезный гуманитарный кризис из-за блокады и военных конфликтов.