Турция готова поучаствовать в крупнейших проектах в Грузии

В четверг президент Турции и премьер Грузии провели переговоры в Анкаре. По их итогам стороны дали совместную конференцию, на которой, в частности, поведали о дальнейших планах по развитию двусторонних отношений в экономической сфере.

Турция готова поучаствовать в самых крупных транспортных и энергетических проектах Грузии, включая строительство портов, аэропорта и ЛЭП. Соответствующее заявление сделал президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, выступая 16 мая на пресс-конференции с грузинским премьером.

"В турецко-грузинских отношениях очень важен контекст регионального сотрудничества. Мы продолжаем прилагать усилия по задействованию Баку-Тбилиси-Карс, который является хребтом Среднего коридора и возрождением того самого Шелкового пути. И я надеюсь, что очень скоро она станет функционировать"

– турецкий лидер

Он также заверил грузинскую сторону в готовности Турции работать над другими проектами в области энергетики и транспорта.

Помимо этого, Эрдоган обратил внимание на то, что Анкара и Тбилиси заинтересованы в увеличении товарооборота до $5 млрд.

"По итогам прошлого года товарооборот между двумя странами составил $3,5 млрд. Мы намерены в ближайшее время увеличить его до $5 млрд"

– президент Турции