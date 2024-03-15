Тбилиси и Анкара оформили соглашение о взаимопонимании в энергетике

Документ был подписан в рамках визита грузинской делегации в Турцию. В состав делегации вошли глава правительства, а также ряд министров.

Представители Грузии и Турции подписали соглашение о взаимопонимании в сфере энергетики. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте грузинского правительства.

Свои подписи под документом поставили глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили и глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар.

Церемония подписания прошла перед пресс-конференцией грузинского премьер-министра Ираклия Кобахидзе и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Напомним, грузинская делегация во главе с Ираклием Кобахидзе прибыла в Турцию в четверг. В ходе поездки глава правительства проведет встречу с турецким лидером в узком, а затем в расширенном формате.