Вестник Кавказа

Тбилиси и Анкара оформили соглашение о взаимопонимании в энергетике

встреча представителей Грузии и Турции в Анкаре
© Фото: официальный сайт правительства Грузии
Документ был подписан в рамках визита грузинской делегации в Турцию. В состав делегации вошли глава правительства, а также ряд министров.

Представители Грузии и Турции подписали соглашение о взаимопонимании в сфере энергетики. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте грузинского правительства.

Свои подписи под документом поставили глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили и глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар.

Церемония подписания прошла перед пресс-конференцией грузинского премьер-министра Ираклия Кобахидзе и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Напомним, грузинская делегация во главе с Ираклием Кобахидзе прибыла в Турцию в четверг.  В ходе поездки глава правительства проведет встречу с турецким лидером в узком, а затем в расширенном формате.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1025 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Премьер Грузии отправился с официальным визитом в Турцию

Премьер Грузии отправился с официальным визитом в Турцию

Туристы из Турции и России выбирают Грузию

Туристы из Турции и России выбирают Грузию

Россияне стали третьими по числу туристов в Турции

Россияне стали третьими по числу туристов в Турции

Турция упрощает таможенные операции с Азербайджаном и Грузией

Турция упрощает таможенные операции с Азербайджаном и Грузией

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы