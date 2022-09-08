Премьер Грузии отправился с официальным визитом в Турцию

Глава правительства Грузии вместе с делегацией официальных лиц отправился в Турцию для того, чтобы провести переговоры с лидером республики.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ближайшее время посетит Турцию.

Сообщается, что в состав грузинской делегации вошли министры и ряд высокопоставленных чиновников.

В частности, вместе с Кобахидзе Турцию посетят глава Минэкономики Леван Давиташвили, глава Минобороны Ираклий Чиковани, глава МИД Илья Дарчиашвили, глава Минобразования Георгий Амилахвари, глава Минздрава Михаил Сарджвеладзе.

Кроме этого, в состав делегации также попали глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе и глава администрации правительства Леван Жоржолиани.

В Турции грузинская делегация намерена провести встречу с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Уточняется, что сначала премьер проведет личную встречу с лидером республики, затем пройдут переговоры в расширенном формате.

После чего состоится совместная пресс-конференция Кобахидзе и Эрдогана.

Напомним, что визит делегации Грузии состоится на фоне митингов, которые проводят в столице республики противники закона об иноагентах.

Накануне в Грузию прибыли представили европейской дипломатии, которые после переговоров с правящей верхушкой и оппозиционными силами страны, приняли участи в уличных шествиях.