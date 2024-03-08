Азербайджан, Турция и Грузия подписали Бакинскую декларацию

Министры иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии сегодня, по итогам IX трехсторонней встречи, которая прошла в Баку, подписали Бакинскую декларацию, заявил глава МИД АР Джейхун Байрамов.

В Баку сегодня состоялась IX трехсторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Турции и Грузии. По ее итогам Джейхун Байрамов, Хакан Фидан и Илья Дарчиашвили подписали Бакинскую декларацию, заявил азербайджанский дипломат.

По его словам, сотрудничество между Баку, Анкарой и Тбилиси можно назвать образцовым. Министр отметил, что взаимная поддержка всех трех стран на международных площадках помогает политическому диалогу.

"Подписанная сегодня по итогам нашей встречи Бакинская декларация будет способствовать дальнейшему развитию отношений"

– Байрамов

Джейхун Байрамов о трехсторонней встрече

В целом министр назвал прошедшие сегодня переговоры открытыми и продуктивными, с очень обширной повесткой. Байрамов охарактеризовал диалог между сторонами как масштабный, уточнил, что состоявшаяся сегодня встреча даст еще один стимул для развития сотрудничества.

Глава МИД АР также рассказал о повестке встречи. По его словам, министры рассматривали экономическое взаимодействие, в частности, в таких областях, как энергетика и транспорт. Кроме того, дипломаты поговорили о региональных и глобальных вопросах.

Байрамов также рассказал о широких перспективах трехстороннего сотрудничества в энергетике, в частности в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Глава МИД указал на возможности по расширению географии транспортных коридоров, а также на потенциал от проведения конференции СОР29 в Азербайджане, которая пройдет в ноябре.

© Фото: МИД Азербайджана

Хакан Фидан о переговорах в Баку

В свою очередь, глава МИД Турции Хакан Фидан назвал такой трехсторонний формат уникальным. Он заявил, что восстановление Азербайджаном своей территориальной целостности раскрывает новые перспективы для регионального сотрудничества.

По словам министра, на переговорах дипломаты рассматривали возможности стабильного мира в регионе, обратили внимание на появившийся шанс для упрочения сотрудничества в области энергетики и транспорта.

Дипломат заверил также, что Анкара поддерживает проект создания Зангезурского коридора.

© Фото: МИД Азербайджана

Илья Дарчиашвили о встрече глав МИД

Информацию о повестке встречи предоставил и глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили. По его словам, стороны обсудили ход модернизации железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, указав на важность скорейшего ее запуска.

Кроме того, уточнил грузинский дипломат, рассматривался и потенциал Срединного коридора. Баку, Анкара и Тбилиси заявили о готовности к тесному сотрудничеству по максимальному использованию своего транзитного потенциала. Дарчиашвили добавил, что обсуждалось взаимодействие в области энергетики и энергобезопасности.