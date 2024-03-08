Вестник Кавказа

Байрамов: мир столкнулся со сложными проблемами

Байрамов: мир столкнулся со сложными проблемами
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министр иностранных дел Азербайджана заявил, что мир столкнулся со сложными проблемами, возникшими не за один день. Он отметил, что эти проблемы становятся все глубже.

Глава азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов на заседании в рамках XI Глобального Бакинского форума рассказал, с чем сегодня столкнулся мир.

По словам дипломата, современный мир столкнулся с весьма сложными проблемами. Министр отметил, что они возникли не за один день.

Байрамов заявил, что эти проблемы становятся все глубже, поэтому необходимо внести новые изменения, привнести динамику.

"В данном вопросе очень важен региональный подход. При таком подходе станет возможным решение предстоящих проблем"

- Джейхун Байрамов

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1120 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Баку: у Франции нет морального права обвинять Азербайджан

Баку: у Франции нет морального права обвинять Азербайджан

Посольство Азербайджана вскоре возобновит работу - МИД Ирана

Посольство Азербайджана вскоре возобновит работу - МИД Ирана

Азербайджан и Иран обсудили судьбу Армении

Азербайджан и Иран обсудили судьбу Армении

Глава МИД Азербайджана совершит визит в Саудовскую Аравию

Глава МИД Азербайджана совершит визит в Саудовскую Аравию

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы