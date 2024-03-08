Байрамов: мир столкнулся со сложными проблемами

Министр иностранных дел Азербайджана заявил, что мир столкнулся со сложными проблемами, возникшими не за один день. Он отметил, что эти проблемы становятся все глубже.

Глава азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов на заседании в рамках XI Глобального Бакинского форума рассказал, с чем сегодня столкнулся мир.

По словам дипломата, современный мир столкнулся с весьма сложными проблемами. Министр отметил, что они возникли не за один день.

Байрамов заявил, что эти проблемы становятся все глубже, поэтому необходимо внести новые изменения, привнести динамику.

"В данном вопросе очень важен региональный подход. При таком подходе станет возможным решение предстоящих проблем"

- Джейхун Байрамов