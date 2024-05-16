Яшар Гюлер прибыл с визитом в Грузию. Он примет участие во встрече министров обороны Грузии, Азербайджана и Турции. Ранее в Грузию прилетел Закир Гасанов.

ЗАГ: Глава Минобороны Турции приехал в Грузию

Яшар Гюлер прибыл с визитом в Грузию. Он примет участие во встрече министров обороны Грузии, Азербайджана и Турции. Ранее в Грузию прилетел Закир Гасанов.

Глава турецкого оборонного ведомства Яшар Гюлер прилетел с визитом в Грузию, сообщает пресс-служба министерства обороны республики.

В министерстве заявили, что Гюлер примет участие в переговорах руководителей ведомств Турции, Азербайджана и Грузии, которая пройдет в Батуми в среду.

Ранее в Грузию прибыл азербайджанский министр Закир Гасанов.