Вестник Кавказа

В Грузии поймали пятерых прорвавшихся через с границу с Турцией иностранцев

В Грузии поймали пятерых прорвавшихся через с границу с Турцией иностранцев
Пограничники задержали на границе группу лиц, незаконно проникшую в Грузию из Турции. Им грозит лишение свободы.

Грузинские пограничники задержали пятерых человек, которые незаконно пересекли границу с Турцией. Об этом сообщают местные СМИ.

В пограничной полиции республики подтвердили факт задержания, а также поведали, что группа лиц была поймана на участке охраны пограничного сектора "Чарали" Ахалцихского управления.

Согласно информации, группа в обход пограничного пункта пропуска незаконно проникла в Грузию из Турции.

Задержанным грозит до 5 лет лишения свободы.

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