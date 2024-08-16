В Грузии поймали пятерых прорвавшихся через с границу с Турцией иностранцев

Пограничники задержали на границе группу лиц, незаконно проникшую в Грузию из Турции. Им грозит лишение свободы.

Грузинские пограничники задержали пятерых человек, которые незаконно пересекли границу с Турцией. Об этом сообщают местные СМИ.

В пограничной полиции республики подтвердили факт задержания, а также поведали, что группа лиц была поймана на участке охраны пограничного сектора "Чарали" Ахалцихского управления.

Согласно информации, группа в обход пограничного пункта пропуска незаконно проникла в Грузию из Турции.

Задержанным грозит до 5 лет лишения свободы.