Вестник Кавказа

Пожилая свидетельница грабежа погибла от рук преступника в Грузии

Машина полиции в Батуми
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грабитель лишил жизни пожилую знакомую женщину, которая застала его на месте преступления. По данным СМИ, подозреваемый зарубил пенсионерку топором.

Страшное преступление было совершено в Самтредиа в грузинском регионе Имерети, рассказали в МВД Грузии.

Подозреваемый уже задержан – его схватили по горячим следам. Мужчине 36 лет, у него уже есть судимость.

По данным следствия, преступник смертельно ранил 72-летнюю женщину. Для совершения убийства он использовал холодное оружие.

После нанесения ударов подозреваемый сбежал. Пострадавшая умерла на месте трагедии.

Детали преступления сообщают СМИ. По их сведениям, убийца предпринял попытку ограбления дома. Однако жившая рядом пожилая женщина увидела это и даже узнала грабителя. Из-за этого он зарубил ее топором.

Теперь рецидивисту грозит до 15 лет тюрьмы за умышленное убийство.

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