Азербайджан и Грузия создали СП для управления участком БТК

Отрезок железной дороги Баку-Тбилиси-Карс от станции Марабда до станции Карцахи будет управляться специально созданной для этой цели компанией BTKI Railways.

Азербайджанская и грузинская сторона создали совместное предприятие, которое займется организацией эксплуатации одного из участков железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, рассказал руководитель компании "Азербайджанские железные дороги" Ровшан Рустамов.

По его словам, новое СП называется BTKI Railways. Его создали "АЖД" и грузинская компания-оператор участка от станции Марабда до Карцахи.

На BTKI Railways возложат управление железнодорожной инфраструктурой на данном участке, расположенном на территории Грузии). Кроме того, предприятие будет отвечать за грузоперевозки в целом и за наращивание грузопотока.

"Совместные усилия Азербайджана и Грузии посредством этого предприятия также будут направлены на укрепление региональных транспортных связей, особенно потенциала Срединного коридора"

– Рустамов

Напомним, Срединный коридор идет от Китая в Европу. Маршрут пролегает через Казахстан, далее по Каспию в Азербайджан и Грузию (минуя Армению), потом в Турцию, а из нее в европейские страны.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс заработала почти 7 лет назад. В течение года, с мая 2023-го по май 2024 года транспортная артерия не работала, так как на ее грузинской части в это время проводились работы по модернизации.