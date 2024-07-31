Травмированного туриста спасли в горах Карачаево-Черкесии

Турист, получивший травму ноги в горах Карачаево-Черкесии, был спасен. В настоящее время ему оказывается медпомощь.

В горах Карачаево-Черкесии 33-летний турист в компании своего сына отправился на горный маршрут. Во время подъема на значительную высоту мужчина получил серьезную травму ноги, из-за которой был лишен возможности передвигаться самостоятельно. Он сообщил об этом в региональное отделение МЧС.

Получив вызов о произошедшем происшествии, спасатели немедленно отправились на место событий. Несмотря на сложные рельеф, спасатели добрались до пострадавшего и помогли спустить вниз. В дальнейшем мужчина был передан медикам.

«Спасатели прибыли на место происшествия, оказали первую помощь и транспортировали пострадавшего вниз. Мужчину доставили в больницу станицы Зеленчукской, где передали медицинским работникам»

– МЧС РФ по региону

Стоит отметить важность того, что турист был зарегистрирован в МЧС, поэтому специалисты смогли оперативно прибыть на место успешно провести спасательную операцию.