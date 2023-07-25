Трамп поделился впечатлениями о Нурмагомедове

Опубликовано: 17:01, 25 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: соцсети Хабиба Нурмагомедова

Бывший американский президент оценил бойцовские качества Хабиба Нурмагомедова. По словам Трампа, он испытывает сожаление из-за того, что "Орел" завершил карьеру.

Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что думает о легендарном бойце UFC, россиянине Хабибе Нурмагомедове.

Мнение об "Орле" политик выразил на YouTube-канале UFC.

"Думаю, Хабиб был великолепен, и, похоже, он уже не вернется"

– Дональд Трамп

Экс-глава государства также сообщил, что поинтересовался у главы промоушена Дэйны Уайта, не собирается ли он попробовать вернуть россиянина в октагон.

Напомним, что Нурмагомедов за все время карьеры ни разу не уступил противникам, выиграв 29 поединков.