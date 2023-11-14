Вестник Кавказа

Наследие Хабиба: кто такой Умар Нурмагомедов?

Мурад Устаров
Наследие Хабиба: кто такой Умар Нурмагомедов?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Умар Нурмагомедов – российский боец смешанных единоборств, троюродный брат Хабиба Нурмагомедова. С 2020 года он выступает в UFC и за свою карьеру не потерпел ни одного поражения.

Умар Нурмагомедов – непобежденный боец MMA, фамилия которого уже говорит о многом. Выступая в UFC, он продолжает традиции своего брата и легенды промоушена Хабиба Нурмагомедова.

Биография Умара Нурмагомедова

Умар Нурмагомедов родился 3 января 1998 года в дагестанском городе Кизилюрте. С малых лет будущий боец занимался спортом: он ходил в секцию вольной борьбы, увлекался тайским боксом.

После переезда в Махачкалу Умар стал тренироваться под руководством своего дяди и отца непобежденного Хабиба Нурмагомедова – Абдулманапа – в зале Eagles MMA, из которого вышло немало чемпионов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Именно с Абдулманапом Умар начал свое восхождение на вершину. Он становился многократным чемпионом по тайскому боксу, а также завоевывал золото на мировом первенстве по боевому самбо.

Весомые успехи в единоборствах поспособствовали его адаптации к различным стилям борьбы. Это привело к тому, что в 2016 году Умар принял решение попробовать себя в ММА.

Карьера Умара Нурмагомедова в ММА

Дебют в смешанных единоборствах состоялся в декабре 2016 года на турнире Fight Nights Global, на тот момент Умару было всего 20 лет. Свой первый поединок в ММА он выиграл досрочно, задушив Ришата Харисова.

Всего в FNG Нурмагомедов провел 6 боев, которые были завершены в его пользу. Затем он отправился в Штаты, где выступал в Professional Fighters League. Кроме того, Умар дрался в промоушене Gorilla Fighting Championship.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Все свои 12 поединков, проведенных с начала карьеры в смешанных единоборствах, Нурмагомедов выиграл. Последний бой, который прошел в Ташкенте, Умар завершил удушающим приемом.

Переход Умара Нурмагомедова в UFC

Разговоры о переходе Нурмагомедова поднимались в 2019 году, да и сам спортсмен заявлял, что намерен стать бойцом организации. В феврале 2020-го это произошло — Умар поставил свою подпись под договором и присоединился к промоушену Даны Уайта. Он стал выступать в легчайшем весе.

Надо сказать, что проблем с адаптацией у него не возникло, поскольку ему активно помогали Ислам Махачев, а также Хабиб, который на тот момент был чемпионом в легкой весовой категории. С ними новый член UFC и тренировался.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дебют Умара должен был состояться в том же году, но он откладывался трижды: сперва планы скорректировала коронавирусная пандемия, затем бой был отменен из-за смерти Абдулманапа Нурмагомедова, в третий раз это произошло из-за обнаружения у спортсмена стафилококковой инфекции.

В итоге своего первого боя Нурмагомедов ждал практически год. В дебютном выходе в октагон, который состоялся 20 января 2021 года, он сломил сопротивление казахстанца Сергея Морозова, успешно проведя удушающий прием.

Бой Нурмагомедова и Сэндхагена

После своего триумфа в поединке с Морозовым Умар провел в UFC еще пять поединков. Все они были завершены победой дагестанца. Свой последний на данный момент бой Нурмагомедов провел против опытного американца Кори Сэндхагена.

Поединок состоялся 3 августа 2024 года и стал главным событием турнира в Абу-Даби. Бой официально был объявлен претендентским за право побороться за чемпионский пояс среди легчайшевесов с победителем пары Шон О’Мэлли – Мераб Двалишвили.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Нурмагомедов выиграл этот поединок единогласным решением судей и официально стал претендентом на чемпионский пояс. Кроме того, успехи значительно укрепили позиции Умара в рейтинге UFC, а его статистика на сегодняшний день составляет 18-0.

Нурмагомедов – Двалишвили

Новым чемпионом UFC в легчайшем весе стал грузин Мераб Двалишвили. Он в чемпионском бою взял верх над представителем США Шоном О’Мэлли. Сразу после этого СМИ и эксперты заговорили, что Двалишвили предстоит защищать свой чемпионский титул против Нурмагомедова.

Бойцы уже успели обменяться репликами в соцсетях и СМИ и обвинили друг друга в избегании поединка. Мераб в очередной раз отметился провокационными высказываниями о Дагестане и России. Возможно, в случае официального подтверждения поединка, градус напряжения только усилится.

© Фото: соцсети Мераба Двалишвили

Пока что никаких серьезных заявлений насчет организации поединка не прозвучало, за исключением слов агента Али Абдель-Азиза, который сообщил, что Умар подерется с Двалишвили. По идее, чемпионский бой должен состояться уже в начале 2025 года.

Личная жизнь Умара Нурмагомедова

Умар – родственник известного тренера Абдулманапа Нурмагомедова, а также троюродный брат легенды UFC Хабиба Нурмагомедова. Кроме того, он приходится родным братом чемпиону Bellator Усману Нурмагомедову.

Нурмагомедов по национальности аварец. Женат, свадьба состоялась 1 декабря 2019 года в Махачкале. При этом он не рассказывает о своей семье, оберегая ее от посторонних глаз.

Стоит добавить, что Умар поддерживает очень тесные отношения со своими братьями – Усманом и Хабибом. Привязанность к семье проявляется не только фотографиями в соцсетях но и в поддержке перед и во время боя. Хабиб не раз был секундантом Умара во время боев, Умар также наблюдал за боями своего брата в углу клетки.

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