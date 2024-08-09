Вестник Кавказа

Менеджер о долге Хабиба: историю раздули до великих масштабов

Менеджер о долге Хабиба: историю раздули до великих масштабов
© Фото: соцсети Хабиба Нурмагомедова
Менеджер Хабиба рассказал об истории с налоговой задолженностью. Ранее появилась информация, что спортсмен выплатил ФНС 302 млн рублей.

Менеджер экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов раскрыл подробности истории с налоговой задолженностью спортсмена.

Он отметил, что в отношении Хабиба действительно проводилась проверка, и все это время Нурмагомедов вел работал с ФНС, предоставляя всю документацию в установленном порядке.

Магомедов подчеркнул, что вопрос о налогах на сумму около 26 млн рублей был сложным. По его словам, у юристов было одно мнение, а у налоговой другое.

"Благодаря конструктивной работе и после проверки вышестоящего налогового органа, мы оплатили вышеуказанную сумму со всеми пенями в установленном порядке"

- Ризван Магомедов

Менеджер заявил, что речь о неуплате или избегании выплат налогов никогда не шла. Он выразил сожаление, что историю с долгами "раздули до великих масштабов".

"Терпеливо ждали решения налогового органа, чтобы по итогу выплатить требуемую законом сумму. Ситуация на самом деле стандартная, которая может случиться с любым гражданином"

- менеджер Хабиба Нурмагомедова

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