Менеджер о долге Хабиба: историю раздули до великих масштабов

Менеджер экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов раскрыл подробности истории с налоговой задолженностью спортсмена.
Он отметил, что в отношении Хабиба действительно проводилась проверка, и все это время Нурмагомедов вел работал с ФНС, предоставляя всю документацию в установленном порядке.
Магомедов подчеркнул, что вопрос о налогах на сумму около 26 млн рублей был сложным. По его словам, у юристов было одно мнение, а у налоговой другое.
"Благодаря конструктивной работе и после проверки вышестоящего налогового органа, мы оплатили вышеуказанную сумму со всеми пенями в установленном порядке"
- Ризван Магомедов
Менеджер заявил, что речь о неуплате или избегании выплат налогов никогда не шла. Он выразил сожаление, что историю с долгами "раздули до великих масштабов".
"Терпеливо ждали решения налогового органа, чтобы по итогу выплатить требуемую законом сумму. Ситуация на самом деле стандартная, которая может случиться с любым гражданином"
- менеджер Хабиба Нурмагомедова