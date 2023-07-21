Российский десант в UFC: от Волкова до Шары Буллета 

Пока российские футбольные команды отстранены от участия в международных турнирах, бойцы из РФ - Петр Ян, Ислам Махачев и другие - вовсю наводят шорох в UFC. Расскажем подробнее о российских участниках промоушена.

История зарождения UFC непрерывно связана с российскими спортсменами. Первым чемпионом UFC стал Олег Тактаров в 1995 году. На шестом номерном турнире Олег провел несколько поединков за вечер и забрал титул чемпиона. В финальном поединке он встретился с Дэвидом Эбботтом по прозвищу «Танк», задушив его на 18-ой минуте поединка.

С того времени в UFC попало немало бойцов из России, о которых и пойдет речь далее.

Дольф Лунгрен из России

Александр Волков (36-10) - российский тяжеловес, раньше выступавший в лигах Bellator и М-1. Боец по прозвищу «Драго» на протяжении долгого времени держится в топах UFC. В 2019 году Александр был как никогда близок к бою за титул, но проиграл Деррику Льюису нокаутом за 10 секунд до заслуженной победы решением.

Александр славится ударной техникой: с детства он занимался карате, благодаря чему он шикарно использует удары ногами и комбинирует их с ударами рук. К сожалению, у Александра есть пробелы в борьбе, на которые ему постоянно указывают фанаты, но сделать качественную работу над ошибками у спортсмена пока не получается. Сейчас боец идет на серии из двух побед и занимает шестую строчку рейтинга.

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Беспощадный Ян

Петр Ян (16-5) - бывший чемпион UFC в легчайшем весе. Петр родился в Сибири и с ранних лет начал заниматься боксом. Сильная боксерская база позволила Петру добиться хорошего рекорда и попасть в лучшую лигу мира после нескольких успешных выступление в ACB (нынешняя ACA). Перебив молодых проспектов, а затем победив легендарного Юрайа Фейбера, Петр Ян обеспечил себе титульный бой в поединке против Жозе Альдо.

Черная полоса в карьера Яна началась с первой защитой титула, когда российский спортсмен пробил запрещенный удар коленом в голову, после чего был лишен титула. На такой негативной волне Петр Ян уступил несколько поединков подряд близким решением судей. Сейчас Петр Ян залечивает травму и ждет нового вызова с целью вернуть себе пояс чемпиона.

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Наследник Хабиба

Ислам Махачев (24-1) – дагестанский спортсмен, продолжающий дело Хабиба Нурмагомедова. Сейчас он доминирующий чемпион UFC в легком весе. В отличие от Хабиба, у Ислама Махачева есть поражения в карьере. Но несмотря на это, он по праву считается высококлассным атлетом.

Ислам Махачев перенял от легендарного «орла» Хабиба Нурмагомедова доминирующий стиль ведения боя, который состоит из мощной борцовской техники. Сейчас Ислам зачищает дивизион и готовится дать реванш первому номеру легкого веса Чарльзу Оливейре 21 октября в Абу-Даби. Вероятнее всего, при удачном стечении обстоятельств, Ислам Махачев поднимается в полусредний вес, чтобы забрать второй титул и вписать свое имя в историю.

соцсети Ислама Махачева

Скромный горец

Магомед Анкалаев (18-1) – карьера Магомеда Анкалаева в UFC началась очень стремительно : он сумел принять участие в российском турнире UFC и одержать громкую победу нокаутом. Восхождение к титулу затормозило поражение Полу Крейгу, когда Анкалаев постучал за секунду до конца раунда. Несмотря на эту неудачу, Анкалаев продолжает свою победную серию: он один из главных претендентов на пояс UFC в полутяжелом весе.

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Лучший тяжеловес России

Сергей Павлович (18-1) – бывший чемпион российской лиги Fight nights и нынешний первый номер тяжелой весовой категории UFC. В дебютном поединке UFC Сергею дали опытнейшего оппонента в лице Алистара Оверима. Тот поединок Сергей проиграл, но извлек из него ошибки. В данный момент чемпионским титулом обладает всемирно известный Джон Джонс. Хоть Сергей - главный претендент, возможность проведения их боя организация не рассматривает. Ходят слухи, что Джон Джонс по достоинству оценил навыки Павловича и из-за этого избегает с ним боя.

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Шара Буллет – новая звезда UFC

Шарапудтин Магомедов (11-0) – первоклассный ударник, который за последние полтора года обрел небывалую популярность и подписал контракт с UFC. Шара долгое время выступал в Китае по правилам тайского бокса, затем сменил свой фокус на смешанные единоборства. Во времена пандемии, когда большая часть турниров была отменена, Шара Буллет начал свои выступления в ютуб-промоушене «Наше дело». Такая авантюра принесла дагестанскому спортсмену известность, а также список выдающихся нокаутов. Харизматичность и высочайшие бойцовские навыки заинтересовали матчмейкеров UFC, и те, в свою очередь, предложили ему контракт.

соцсети Шары Буллета

Стоит отметить, что гонорар Шары в UFC значительно превышает гонорары других дебютантов - это говорит о том, что промоушен возлагает на него огромные надежды. Информации о дате дебютного боя Магомедова пока нет, но ходят слухи, что он сразу же получит соперника из топ-10.

Итак, Россия полна сильных бойцов, которые достойны выступать в UFC. Но географическая проблема и отсутствие медийности лишают их такой возможности. Будем надеяться, что в скором времени все больше российских бойцов смогут покорить вершину UFC.