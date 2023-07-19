Лучшие бойцы UFC – кто они?

Между любителями MMA регулярно вспыхивают жаркие споры - кто лучше всех в UFC? Хабиб Нурмагомедов, Джон Джонс или кто-то еще? Можно ли вообще назвать лучшего бойца промоушена?

UFC (Ultimate fighting championship) – крупнейшая в мире лига смешанных единоборств, куда стремятся попасть лучшие бойцы со всех уголков земли.

Изначальной задачей промоушена стояло выяснить, какое боевое искусство самое эффективное. Впоследствии лига стала проводить регулярные турниры, набирая в свои ряды сильнейших бойцов мира. Наследие, большие гонорары и известность – вот то, что влечет бойцов в промоушен за океаном.

Хабиб и Джонс – лучшие бойцы UFC ?

Фанаты ММА по всему миру сходятся во мнении, что лучшие бойцы современности находятся в UFC. Но когда возникает вопрос в выборе лучших, начинаются разногласия. В первую очередь, нет четких критериев, по которым фанаты и эксперты могли бы выбрать сильнейшего бойца в промоушене Даны Уайта.

К примеру, некоторые считают, что Хабиб Нурмагомедов по праву считается лучшим бойцом UFC благодаря своему безупречному рекорду (29-0). Тем не менее, другие настаивают, что оппозиция «Орла» была не слишком серьезная, чтобы его можно было причислить к величайшим бойцам лиги.

соцсети Хабиба Нурмагомедова

Еще один пример – Джон Джонс по кличке "Кости". Джон Джонс – бывший чемпион полутяжелого веса UFC, который в свое время перебил всех претендентов, став самым молодым чемпионом лиги в возрасте 23 года.

Рекорд Джонса не идеален: в 2009 году "Боунсу" присудили поражение в бою против Мэтта Хэмилла за запрещенный удар локтем. Джонса также ловили на употреблении стероидов и допинга, за что он получил заслуженную дисквалификацию. Можно ли называть лучшим бойцом человека, употребляющего допинг, – открытый вопрос.

Весовые категории в UFC

В UFC 8 весовых категорий среди мужчин и 4 категории среди женщин. В каждой весовой категории есть рейтинг бойцов. Чемпион весовой категории занимает первую строчку, а за ним, как правило, идут претенденты. Чемпионство в своей весовой категории означает, что боец на голову выше других спортсменов.

Хоть завоевание титула и говорит о высочайшем уровне бойца, но помимо этого, титул необходимо регулярно защищать. Вышеупомянутый Джон Джонс защитил свой титул 14 раз подряд. В то время, как Хабиб сделал это лишь трижды. Некоторые эксперты говорят, что лучший боец UFC – тот, кто сумел защитить свой титул как можно больше раз.

Безумие в UFC

Смешанные единоборства непредсказуемы: боец из топ-10 может получить тайтлшот (бой за титул) случайно, допустим, при травме основного претендента. Никто не отменяет удачу и лакипанчи (неожиданный нокаут), при которых тот самый, вышедший на замену претендент может забрать титул. Поэтому считать чемпионов UFC сильнейшими бойцами лиги однозначно нельзя.

Не стоит забывать о судействе и дисквалификациях: российский боец легчайшего дивизиона Петр Ян проиграл свой титул, ударив Алджамейна Стерлинга коленом в голову, когда тот находился на трех точках опоры (запрещенное для удара коленями положение).

Союз MMA России

То есть Стерлинг стал новоиспеченным чемпионом после того, как его избивали на протяжении всего боя, а затем нанесли запрещенный удар. Справедливо ли называть чемпионом и самым сильным бойцом дивизиона человека, который выиграл пояс таким способом? – Не ясно.

Рейтинг лучших бойцов

Помимо рейтинга бойцов в каждой весовой есть и рейтинг лучших бойцов независимо от весовой категории – “pound for pound rating”. В этом списке есть бойцы как легкого, так и тяжелого веса. Аналитики UFC оценивают достижения спортсменов и выявляют сильнейших с помощью общего голосования.

Конечно, нельзя объективно оценить их старания, ведь бойцы легкого и, к примеру, полусреднего дивизиона встречаются и побеждают совершенно разных соперников, поэтому сравнить их достижения объективно попросту нельзя. Проводить бои между лидерами рейтинга “pound for pound” также не представляется возможным, ведь в схватке между бойцом 70 кг и бойцом, выступающем в тяжелом весе (120 кг), будет явное преимущество более тяжелого.

Итак?

Подводя итоги, можно сказать, что полноценной системы по выбору наилучших бойцов нет. Для каждого фаната и эксперта лучшим может быть любой боец UFC, и в большинстве случаев такой выбор будет полностью заслужен, ведь попасть в лигу Даны Уайта – огромное достижение.

Сравнивать бойцов одной и, более того, разных весовых категорий можно, но объективность таких сравнений ставится под вопрос, ведь спорт развивается, и бойцы, которые успешно выступали в лучшей лиге мира 10 лет назад, возможно, сейчас бы в нее даже не попали.