Хабиб Нурмагомедов окончательно рассчитался с долгами

Российские правоохранители закрыли исполнительное производство в отношении легендарного бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова - спортсмен полностью погасил свой долг.

Налоговые службы прекратили исполнительное производство в отношении бойца смешанного стиля (ММА) и бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова – он полностью погасил свою задолженность по налогам, следует из банка данных исполнительных производств.

Как рассказали в правоохранительных органах, спортсмен полностью погасил долг в размере более 79,3 млн рублей, накопившийся у него как индивидуального предпринимателя, занимавшегося арендой интеллектуальной собственности и подобной продукции, передает ТАСС.

У Нурмагомедова было достаточно времени, чтобы погасить задолженности в виде неуплаченных налогов, пеней и штрафов, чем он и воспользовался, добавили в Федеральной налоговой службе.