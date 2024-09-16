Вестник Кавказа

В махачкалинском "Динамо" рассказали об именитых болельщиках клуба

“Динамо“ Махачкала
© Фото: сайт “Динамо“ Махачкала
В ФК "Динамо" Махачкала сообщили, что Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев помогают клубу одним своим присутствием на трибунах. Чемпионы UFC посетили последнюю игру команды в Кубке России.

Гендиректор махачкалинского клуба "Динамо" рассказал, какую поддержку команде оказывают ее именитые болельщики – Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев.

Шамиль Газизов подчеркнул, что бывший и действующий чемпионы UFC помогают махачкалинцам даже одним своим присутствием на стадионе, передает "РБ Спорт".

"Такого уровня люди оказывают нам огромную поддержку своим отношением. Заходя к ребятам в раздевалку, они делают намного больше, чем деньги"

– гендиректор клуба

Напомним, Нурмагомедов и Махачев побывали недавно на игре махачкалинского "Динамо" в Кубке России против московских динамовцев. Победу в той встрече в серии послематчевых пенальти одержала столичная команда.

На данный момент махачкалинское "Динамо" располагается на 9-м месте национального первенства, имея в своем активе 10 очков. В Кубке России динамовцы выступают в "Пути РПЛ" и занимают 3-е место в группе А.

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