Токаев пообещал Казахстану энергонезависимость

Опубликовано: 9:55, 1 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Энергонезависимость Казахстана - одна из составляющих государственной безопасности. Об этом заявил президент страны. Он заверил, что в скором времени Казахстан сможет полностью обеспечивать себя электроэнергией.

Президент Казахстана заявил о том, что одна из стратегических целей – встроить в стране инфраструктуру, которая позволит вырабатывать электроэнергию в объеме, позволяющем обеспечить все нужд Казахстана.

«Требует решения и вопрос энергетической безопасности. В этой сфере, насколько это возможно, следует опираться на собственные ресурсы. Ключевая роль отводится электроэнергетическому сектору. В ближайшие пять лет будут введены новые энергетические мощности объемом как минимум 14 ГВт»

– Касым-Жомарт Токаев

По его словам, зависимость в энергетике ставит под угрозу безопасность страны.

Далее он отметил, что работы в обеспечении Казахстана собственным электричеством уже ведутся – почти завершены работы по реконструкции первого блока Экибастузской ГРЭС-1. Кроме того, по словам Токаева, активно воплощается в жизнь проект ГРЭС-2 и стартует строительство ГРЭС-3.