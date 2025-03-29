Премьер и главы палат парламента Казахстана поедут в Россию

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, а также спикеры обеих палат парламента РК совершат визиты в Россию. Их анонсировал глава МИД Мурат Нуртлеу.

Визиты высокопоставленных казахстанских чиновников состоятся в Россию, о них рассказал глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу сегодня.

Соответствующие заявления он сделал в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, который накануне прибыл в Астану.

Дипломат обратил внимание на позитивную динамику, которая прослеживается по визитам делегаций.

"Вы только что сказали, что спикер Мажилиса, спикер Сената планируют посетить Россию, премьер-министр будет посещать"

– Нуртлеу

Конкретных сроков предполагаемых визитов министр не назвал.

Напомним, что Мажилис – это нижняя палата парламента Казахстана, Сенат – верхняя. Первую возглавляет Ерлан Кошанов, спикер второй – Маулен Ашимбаев. Кресло премьер-министра занимает Олжас Бектенов.

Ранее сегодня Нуртлеу анонсировал государственный визит, который президент Касым-Жомарт Токаев совершит в Россию осенью.

Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ожидается приезд Касым-Жомарта Токаева в Москву также весной, на День Победы. Об этих планах Токаев говорил на встрече с премьером РФ Михаилом Мишустиным. Глава казахстанского государства также сообщил, что надеется на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным во время майского визита.

Стоит отметить, что на переговорах сегодня главы МИД РФ и РК также подтвердили примерные сроки первого, пока испытательного запуска носителя "Союз-5" с нового стартового комплекса "Байтерек" в Байконуре. Он будет произведен в декабре нынешнего года.

Кроме того, министры затронули тему строительства первой АЭС в Казахстане. Нуртлеу, в частности, выразил надежду, что соответствующие ведомства РК и РФ проведут работу по данному проекту.