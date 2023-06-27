Токаев: курс на укрепление сотрудничества с Россией принципиален для Казахстана

Опубликовано: 10:54, 27 июн 2023 (UTC+3 MSK)

Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с Владимиром Путиным, помимо ситуации в России 24 июня, обсудил и его предстоящий визит в Казахстан.

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев рассказал, что в телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным, помимо ситуации в России 24 июня, поднимался вопрос его осеннего визита в Казахстан.

Токаев напомнил, что с самого начала разговора поддержал действия российского руководства по сохранению конституционного порядка в России.

Кроме того, лидеры двух государств поговорили и о визите Путина осенью. Президент вновь подтвердил, что Астана принципиально движется курсом на укрепление сотрудничества с Москвой, поскольку данная позиция соответствует интересам Казахстана.