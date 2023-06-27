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Токаев: курс на укрепление сотрудничества с Россией принципиален для Казахстана

Токаев: курс на укрепление сотрудничества с Россией принципиален для Казахстана
Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с Владимиром Путиным, помимо ситуации в России 24 июня, обсудил и его предстоящий визит в Казахстан.

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев рассказал, что в телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным, помимо ситуации в России 24 июня, поднимался вопрос его осеннего визита в Казахстан.

Токаев напомнил, что с самого начала разговора поддержал действия российского руководства по сохранению конституционного порядка в России.

Кроме того, лидеры двух государств поговорили и о визите Путина осенью. Президент вновь подтвердил, что Астана принципиально движется курсом на укрепление сотрудничества с Москвой, поскольку данная позиция соответствует интересам Казахстана.

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