Токаев: попытка мятежа в России взволновала казахстанцев

Опубликовано: 15:10, 25 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба Кремля

Касым-Жомарт Токаев назвал Россию стратегическим партнером Казахстана и поприветствовал урегулирование ситуации вокруг ЧВК "Вагнер". По его словам, казахстанцы следили за ситуацией в России.

Касым-Жомарт Токаев назвал Россию стратегическим партнером Казахстана и поприветствовал урегулирование ситуации вокруг ЧВК "Вагнер". По его словам, казахстанцы следили за ситуацией в России.

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Совета безопасности страны, заявил, что Россия является стратегическим партнером Казахстана.

Он назвал попытку совершения мятежа внутренним делом России, при этом, по его словам, попытка мятежа в соседней и дружественной стране взволновала казахстанцев.

"Казахстанцы с обеспокоенностью восприняли ситуацию в дружественной стране, с которой Казахстан имеет самую протяженную границу в мире"

- Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что Россия и Казахстан являются стратегическими партнерами. Он также рассказал, что в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил о поддержке мер руководства страны. Кроме того, он высоко оценил урегулирование ситуации.

Помимо этого, Токаев поручил главам ведомств страны моментально реагировать на угрозы возникновения кризисных ситуаций. По итогам заседания он одобрил Оперативный план действий, созданный кабинетом министров.