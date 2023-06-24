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Лукашенко убедил ЧВК "Вагнер" отменить военный мятеж

Александр Лукашенко
© Фото: сайт президента Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о прекращении военного мятежа ЧВК "Вагнер" после переговоров с ним, прошедших по согласованию с президентом РФ Владимиром Путиным. Вагнеровцы остановили марш-бросок на Москву и признали неприемлемость гражданской войны в России.

Как сообщили сегодня в пресс-службе президента Беларуси, Александр Лукашенко убедил руководство ЧВК "Вагнер" остановить военный мятеж.

По данным Минска, переговоры Лукашенко и главы вагнеровцев Евгения Пригожина начались сегодня утром, после телефонного разговора с белорусским лидером президента России Владимира Путина. В пресс-службе президента Беларуси подчеркнули, что Лукашенко согласовал с Путиным диалог с Пригожиным.

В течение дня Лукашенко находился в контакте с Пригожиным и сумел договориться с ним о неприемлемости гражданской войны в России. Глава "Вагнера" согласился на инициативу о снижении напряженности и прекращении марш-броска вагнеровцев к Москве.

Пресс-служба президента Беларуси объявила, что мятеж был остановлен благодаря взаимовыгодному сценарию урегулирования, который содержит, в частности, твердые гарантии защиты для вагнеровцев.

Вскоре после заявления Минска Евгений Пригожин сообщил, что колонны "Вагнера" возвращаются к местам постоянной дислокации, поскольку не хотят, чтобы "пролилась русская кровь".

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