Лукашенко убедил ЧВК "Вагнер" отменить военный мятеж

Как сообщили сегодня в пресс-службе президента Беларуси, Александр Лукашенко убедил руководство ЧВК "Вагнер" остановить военный мятеж.
По данным Минска, переговоры Лукашенко и главы вагнеровцев Евгения Пригожина начались сегодня утром, после телефонного разговора с белорусским лидером президента России Владимира Путина. В пресс-службе президента Беларуси подчеркнули, что Лукашенко согласовал с Путиным диалог с Пригожиным.
В течение дня Лукашенко находился в контакте с Пригожиным и сумел договориться с ним о неприемлемости гражданской войны в России. Глава "Вагнера" согласился на инициативу о снижении напряженности и прекращении марш-броска вагнеровцев к Москве.
Пресс-служба президента Беларуси объявила, что мятеж был остановлен благодаря взаимовыгодному сценарию урегулирования, который содержит, в частности, твердые гарантии защиты для вагнеровцев.
Вскоре после заявления Минска Евгений Пригожин сообщил, что колонны "Вагнера" возвращаются к местам постоянной дислокации, поскольку не хотят, чтобы "пролилась русская кровь".