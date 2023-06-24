Путин выступил с экстренным обращением к россиянам

Опубликовано: 12:48, 24 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В своей речи глава российского государства осудил тех, кто пытался организовать вооруженный мятеж. Он подчеркнул, что по отношению к ним будут приняты жесткие меры.

Утром 24 июня президент России выступил с обращением к гражданам страны. В ходе своей речи Владимир Путин осудил попытку военного мятежа и призвал прекратить участие в нем тех, кого пытаются в него втянуть.

"Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, - предали Россию. И ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор - прекратить участие в преступных действиях"

– сказал глава государства

Он подчеркнул, что в отношении организаторов мятежа будут приняты жесткие меры.

"Любая внутренняя смута - смертельная угроза для нашей государственности, для нас как нации, это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом"

– заявил президент РФ